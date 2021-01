Redes sociales tunden a Lele Pons por maltrato animal a un cocodrilo

Lele Pons está en el centro de la polémica. La popular influencer y cantante es objeto de las burlas e indignación de las redes sociales por unas stories que compartió en Instagram junto con un cocodrilo.

El asunto, ya de por sí polémico ya que un cocodrilo no es una mascota, está en que Lele Pons no tuvo empacho en mostrar las “precauciones” que tomó para asegurar que el saurio no la mordiera.

En el Instagram, Lele Pons muy felizmente compartió su foto acariciando al cocodrilo… pero con el hocico atado con cinta negra para que no abriera las fauces.

En este penoso asunto también estuvo implicado el cantante puertorriqueño Guaynaa y la modelo Stefi Roitman, quien originalmente subió una historia y que ante la polémica mejor bajó las imágenes, aunque no lo suficientemente a tiempo para evitar que las tundieran en redes sociales.

Ingenuamente, la modelo intentó exculpar a Lele Pons y esgrimió una excusa del por qué el cocodrilo tenía la boca atada con cinta.

"Amigos, amigas. El lagarto está en excelentes manos. Es de una amiga de Lele que lo cuida desde que es un bebito en una zona donde el lagarto está en las mejores condiciones. Tiene la cinta en la boca por las dudas, porque no nos conoce. Y puede morder duro. Luego se la quitan".

Sin embargo, esto no fue suficiente y en redes sociales hubo incluso llamados para denunciar a Lele Pons por maltrato animal.

Esto es MALTRATO ANIMAL, esto NO es legal, y esto es HORRIBLE. Que personas publicas como @stefroitmanok y @lelepons hagan virales y de público conocimiento esto, es tristísimo.

Tener un animal para su diversión no está bien, 2021 y hay que explicarlo todavía? pic.twitter.com/QztZ9zEY7y — .🥀 (@angelitoespos) January 17, 2021

