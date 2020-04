Fuertes tornados golpean Estados Unidos; varias personas perdieron la vida (Video)

ESTADOS UNIDOS.- El día de ayer miércoles, varios tornados golpearon el sur de Oklahoma y el sudeste de Texas, provocando grandes destrozos de estructuras, automóviles y negocios de esas zonas.

De acuerdo con algunos reportes, al menos cinco personas perdieron la vida tras estos fenómenos naturales.

Según con la Administración de Emergencias del condado de Marshall, Oklahoma dos personas fallecieron y varias resultaron heridas en la ciudad de Madill.Una de las personas muertas fue encontrada a la orilla de una carretera.

A través de un video en Twitter, se puede observar el momento exacto en el que se forma el tornado en dicha ciudad.

Here's more video of tonight's Madill, OK tornado RIGHT as it formed. This is a prime example of how quickly tornadoes can become violent! (Video courtesy: Matthew Anderson) #OKWX #Tornado pic.twitter.com/zmkxE57FAF