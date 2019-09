¿Regresa Harry Potter? Tuit de J. K. Rowling enloquece a los fans

Agencia

MÉXICO.- La autora de la saga de novelas Harry Potter, J.K. Rowling, ha desatado la locura entre los fans de los libros y las películas publicando un misterioso tuit en su cuenta en la red social.

"Algunas veces, la oscuridad llega desde lugares inesperados #HarryPotter #CursedChild", escribió la escritora, haciendo referencia a la obra teatral Harry Potter and the Cursed Child, que está actualmente en la cartelera londinense y neoyorquina.

Junto al mensaje, Rowling adjuntó una imagen de la Marca Tenebrosa de Lord Voldemort, la seña de identidad del malvado mago y sus siervos. En concreto, el diseño que la autora ha compartido es un diseño específico pensado para la representación teatral.

Sometimes, darkness comes from unexpected places #HarryPotter #CursedChild pic.twitter.com/TQb68Wtqiz