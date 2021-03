Regresa "La Reinota": recrea video viral y narra su experiencia como feminista

MÉXICO.- Parecía un campo de guerra, no podía creer lo que estaba viendo, acababa de llegar y yo estaba viendo ese ir y venir de artefactos de humo, comentó "La Reinota" en entrevista.

Helen G, mejor conocida como "La Reinota" se volvió viral hace un par de semanas luego que corriera con una bomba de humo en las manos para arrojársela a los policías que previamente se la habían aventado a un grupo de feministas que se manifestaban a las afueras de Palacio Nacional.

La originaria de Ecatepec contó cómo se unió al grupo feminista a través de un video publicado en la cuenta de YouTube de El Universal.

La mujer narró que no llevaba mucho tiempo en dicho lugar cuando vio venir el artefacto no lo pensó y corrió tras él, lo agarró y se los devolvió a los policías que lo lanzaron.

La joven de casi 28 años de edad comentó estar harta de la opresión y del machismo. Hellen estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales, trabaja en una empresa llena de boomers, donde la ella es la única millenial de pelo pintado, señaló.

"Antes para mí era muy normal que me celaran, mi primer novio me llevó a eso... a pensar que era normal que alguien me estuviera todo el tiempo queriendo saber dónde estoy"

"Es un movimiento que a mi me encanta, es un movimiento que se me hace muy correcto y necesario para nuestra época porque ya estuvo bueno ¿no?", recalcó Helen "G" sobre el pronunciamiento feminista.