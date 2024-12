Reportan caída sorpresiva de Facebook, WhatsApp e Instagram

La diversión y el momento de relajación de cientos de usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram se vio interrumpida este miércoles 11 de noviembre ante su sorpresiva caída.

Al no poder comunicarse con sus familiares y amigos, decenas de personas no tuvieron otra opción más que usar la ‘vieja confiable’: X (antes Twitter).

Al principio, muchos pensaron que se trataba de un tema relacionado con su internet, pero al ver que no era así, decidieron averiguar en otras plataformas qué estaba pasando y al darse cuenta de la realidad, optaron por reaccionar a la situación de una manera única por medio de los memes.

Hasta el momento, las cuentas oficiales de las redes caídas en la plataforma de Elon Musk no han emitido un comunicado para informar a qué se debe el problema de hoy, el cual se rumora es de tema global.

Varios usuarios continúan reportando que estas redes parecen funcionar con normalidad, no obstante y en cuestión de segundos, vuelven a fallar.

A continuación, te dejamos las mejores reacciones de miles de cibernautas en X, sobre esta caída sorpresiva. Las más icónicas incluyen personajes de Los Simpson, El Juego del Calamar y Mr. Bean.

Me running to twitter to tell everyone that Instagram is down #InstagramDown pic.twitter.com/IQ6vtF6OSm