Lo retan a no comer los dulces y se vuelve viral

Cancún.- Bruno, el pequeño que estaba a cuidado de su prima, es el protagonista del video que tiene más de 70 mil “Likes” y 12 mil “Retweets” en Twitter. En la grabación se puede ver a la joven diciéndole a su primo de 3 años que no puede comer ni una solo gomita que ella misma le había puesto en frente.

“No puedes comer ahora. Yo voy al baño y cuando vuelva, comes. Ahora no. Solo cuando vuelva”, le advierte Agatha.

Durante casi un minuto el niño intenta comer los dulces e inclusive casi hace trampa al llevarse una gomita a su boca, pero rápidamente la saca y la vuelve a dejar en la bolsa.

También te puede interesar: ¿Adiós publicidad en YouTube?

Tanta son sus ganas de no comer que cierra los ojos y hace muecas. Cuando Agatha regresa del baño le da autorización para disfrutar de los dulces. Antes de agarrar la bolsa, el menor le dice que no comió ninguna gomita. Agatha declaró que al agarrar su celular, no dudo en llenarlo de besos. No se pudo aguantar.

no doy maaaaasss jajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/XDMhupweaq — agathinha (@AgathaChristyeS) February 4, 2020

Los memes y comentarios no se hicieron de esperar tras la publicación del video.

Lo hice Sticker. Esa cara es todo jaja pic.twitter.com/t0gR1dxfcn — Seba Bibbó (@sebabibbo) February 5, 2020

*TRANQUILO NED, PIENSA EN LA BIBLIA* pic.twitter.com/kDBRPhve2x — Aarón Triantofilo (@arontriantofilo) February 5, 2020