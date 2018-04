¡La red no perdona! Burlan el retrato hablado de un ladrón

Agencias

REINO UNIDO.- La Policía del condado de Warwickshire en Reino Unido, ha sido la burla de sus habitantes y del mundo entero. Publicaron lo que se suponía era el retrato hablado de un hombre buscado por ser sospechoso de robo, pero algo salió mal. Parecía muy real hasta que fallaron al dibujarle la sonrisa.

De acuerdo con el portal Actualidad RT, dos hombres entraron a una vivienda de una mujer de unos 40 años y mientras uno de ellos trataba de distraerla, el otro buscaba objetos de valor. Finalmente los dos se retiraron con el dinero que encontraron cuando la mujer se dio cuenta de que eran ladrones.

La imagen del presunto delincuente ha llamado la atención de los usuarios de Twitter por un peculiar rasgo facial: la Policía dotó al hombre de una boca enorme. Algunos compararon su amplia sonrisa con la del gato de Cheshire, mientras que otros se acordaron del protagonista de dibujos animados 'Gru, mi villano favorito'.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e