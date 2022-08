Ricardo Salinas explota: no me interesa comprar a Chivas.

La crisis que viven las Chivas ha llevado a muchos aficionados del equipo a lanzar la petición a Amaury Vergara de que venda al equipo a Ricardo Salinas Pliego, hecho que si bien causó "interés" en el empresario, éste mismo zanjó la situación y la tachó de simples rumores.

Y esto en cierta parte fue replicado por David Faitelson, quien le hizo una sugerencia a Ricardo Salinas de comprar al Guadalajara.

"La profunda crisis de Chivas me lleva a una pregunta: Don RicardoBSalinas …¿Por qué no vende usted Puebla, Mazatlán, Atlas y Santos y hace una oferta por las Chivas?", escribió el periodista de ESPN.

Y la respuesta del empresario llegó:

"Vender no, comprar chivas… pues pienso igual que con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan… no, la verdad no. Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes".

Ante esto, algunos seguidores del Rebaño le pidieron al dueño de TV Azteca que haga su oferta por los rojiblancos, aunque muchos otros prefirieron que el cuadro tapatío se mantenga bajo la administración de Amaury.

Sin embargo, en menos de 24 horas, el empresario pareció ya cansado con el tema y estalló en contra de los usuarios de redes sociales que insisten en que compre a Chivas.

Además, despotricó contra los rumores que aseguraban que tiene interés en ese negocio.

“Como son pendjos ustedes… dije, NO ME INTERESA COMPRAR A LAS CHIVAS, no he ofertado NADA por el equipo ni pienso hacerlo, como buen empresario, si les ponen precio de remate me avisan y me las llevo a jugar a MARTE.” A ver si mañana salen diciendo las chivas jugarán en Marte

Con esto, se evidencia que todo no pasó de un comentario sarcástico, provocado por la evidente crisis que vive el Rebaño Sagrado.