Ricardo Salinas Pliego regalará un millón de pesos en Twitter

Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, anunció que regalará un millón de pesos a través de Twitter el único requisito para concursar es haber descargado la app de Banco Azteca.

"Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su app de Banco Azteca (si no la tienen descárguela a su cel)", informó en la red social.

El empresario, quien dio positivo a Covid-19 en días pasados, pidió apoyo a través de Twitter para saber cómo repartir el dinero: mil premios de mil pesos, 200 premios de 500 pesos o 100 premios de 10 mil pesos.

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien 😌.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos 😎, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: 🤔