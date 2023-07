RipTwitter: Los mejores memes sobre la nueva política de Musk

Elon Musk el dueño de Twitter anunció este sábado nuevos cambios y restricciones en la red social, lo que ha generado varias quejas.

"Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día. Cuentas no verificadas a 600 publicaciones/día. Nuevas cuentas no verificadas a 300/día", informó Musk en su cuenta oficial.

Usuarios han reportado fallas en la red social, horas después de las restricciones anunciadas por el empresario y dueño de la plataforma.

Algunos señalan que tardan en visualizar publicaciones de cuentas que siguen, entre otros errores intermitentes.

Varias personas informaron que tenían problemas para que cargara el contenido de su “time line” o para leer los mensajes de cuentas en específico.

A la mayoría de ellos les aparecían mensajes de error que contenían: “Superada la tasa límite”, o “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Otro mensaje común fue el “Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo”.

Frente a las críticas recibidas, en un segundo mensaje Musk, incrementó un poco la cifra de tuits que se pueden leer al día: ocho mil para cuentas verificadas, 800 para las no verificadas y 400 para las nuevas cuentas.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn