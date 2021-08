¿Se acabó el amor o es un truco? Christian Nodal ‘borra’ a Belinda de Instagram

Que no “panda el cúnico”: Aunque es evidente que Christian Nodal ya no sigue a Belinda en su cuenta de Instagram, y no sólo eso, sino que además eliminó todas sus fotos de la cuenta; algunos fans de la pareja explicaron la que podría ser la respuesta a esta aparente “ruptura”.

En redes sociales se viralizó la noticia de que Nodal le dio unfollow a Belinda en Instagram, pero lo cierto es que la cantante de “Egoista” aún lo tiene entre sus seguidores, al menos hasta el momento de publicada esta nota.

Sin embargo, tal parece que hay una explicación a todo este drama de redes sociales.

De entrada, desde hace tiempo Belinda no sigue a Nodal en Twitter, por lo que el hecho del unfollow no es importante en la relación de ambos.

Otro punto y el más importante, es que los fans de Christian Nodal afirman que éste tiene por costumbre borrar sus publicaciones cada que prepara nuevo material.

"No amigos, no terminaron. Para todos aquellos que sólo los siguen por estar criticando su relación y que no son verdaderos fans... Nodal siempre archiva sus publicaciones cada que se viene una nueva era musical. Así que ellos están bien y pronto se viene nueva música",

escribió la cuenta “Encantadas de Nodal”.

Y otro punto de igual importancia, es que Nodal aún tiene entre sus seguidores a Ignacio Peregrín, hermano de Belinda.

Se desatan los memes por la “ruptura” de Belinda y Nodal

En redes sociales no podían faltar los memes ante la “ruptura”, destacando el hecho que lo que más parece preocupar a los fans… son los tatuales, en referencia al que Lupillo Riviera tenía y que tuvo que borrarse tras la ruptura con Belinda.

Nodal recordando cuánto costó el anillo que le dio a Belinda. pic.twitter.com/moFqShhcfw — El Guarromántico (@Guarromantico_) August 22, 2021

Yo con el chisme de #NODAL y #BELINDA

Jajajajaja que está pasandaaa hay les encargo el tatuaje del Nodal🤭 pic.twitter.com/ODMGi7IE1S — 黒猫 🐈 (@yeolislife_inft) August 22, 2021

Dejen ustedes las emociones de Belinda y Nodal… ¿qué pasará con el anillo de 60 millones? Yo si estoy con el pendiente… pic.twitter.com/NNu06bV2FY — Elia 🌵🖤 (@EliaMBR) August 22, 2021

Amigxs, ahorita que me responda les cuento qué onda con Nodal y Belinda 😩 pic.twitter.com/Pzdsv2iLVe — Leonardo Medina (@soyleomedina) August 22, 2021

Lupillo Rivera viendo que nodal y belinda no se siguen en instagram y borraron sus fotos: pic.twitter.com/Rkmv20uqBN — Jonathan Santos (@Jhonny_sl_) August 22, 2021

El tatuador de Lupillo Rivera borrándole los tatuajes de Belinda a Nodal. pic.twitter.com/HEZBrTDqjO — LA COMADRE 👑 (@LaComadree) August 22, 2021

(Con información de redes sociales y Milenio)