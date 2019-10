¿Sabes qué especie es? Hallan extraña criatura en una playa

Agencia

Ciudad de México.- Un paseante encontró este lunes los restos de una criatura desconocida en la arena de una popular playa de la ciudad australiana de Fremantle, según informa Daily Mail.

De acuerdo con RT, el hombre compartió fotos de su hallazgo en Facebook y preguntó a los usuarios sobre el origen del animal: "Encontré esta cosa rara en Leighton Beach, parece un cadáver. ¿Alguien sabe lo que es?". En las imágenes se puede apreciar un cuerpo de color marrón cruzado con unas franjas oscuras.

Los internautas ofrecieron distintas variantes sobre la naturaleza del supuesto animal marino. Según uno de ellos, podría ser una especie de molusco llamado sepiida, mientras que otros piensan que se trata de un calamar o de un pez guitarra.

Por supuesto, también hubo personas que bromearon sobre un origen extraterrestre del animal, mientras que otros opinaron incluso que podría tratarse en realidad de un objeto inanimado, como un trozo de madera o una máscara tribal.

Mystery over 'weird' creature found on Perth beach | via Yahoo News Australia / What do you think it is? An alien? https://t.co/lBPog1wWaB pic.twitter.com/Fc7WbYFeZ0