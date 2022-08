Salinas Pliego agradece intervención de AMLO por deuda con el SAT

Ricardo Salinas Pliego respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario afirmara que Grupo Salinas tiene la voluntad de pagar los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a su vez aprovechó por agradecer por intervenir, ya que la cantidad que se le está cobrando aparentemente es el doble.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario compartió una parte de la conferencia de prensa matutina de López Obrador de este jueves.

Salinas Pliego recalcó que como persona física no tiene adeudos con el SAT, aunque recordó que sus empresas sí, pero no le parece justo que se le esté cobrando tanto.