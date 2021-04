Salva a Ralph: Video expone la horrible verdad acerca de la experimentación con animales

Gracias al portal 'Eh', la película de "Salva a Ralph" logró alcanzar gran popularidad entre los internautas latinos ya que se dieron a la tarea de subtitular el metraje original de 'The Humane Society International'.

Si no has visto el video, advertimos que a pesar de su formato de animación, no es un contenido apto para todo público, ya que muestra escenas sugerentes de maltrato animal. Teniendo esto en cuenta, te dejamos el video.

En el demoledor comercial "Save Ralph", un conejo explica su rutina siendo animal de pruebas para la industria cosmética. La campaña realizada por Humane Society International expone como la práctica aun es perfectamente legal en la mayor parte del mundopic.twitter.com/vO0KZkRwPv — Lina Sandoval (@linasandoval) April 12, 2021

En resumen la película habla acerca de los crueles experimentos que sufren los animales para la creación de cosméticos y artículos de baño.

"Ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza".

La campaña cuenta con una petición de Change.org para erradicar con las pruebas cosméticas realizadas en animales en México.

Hasta la redacción de esta nota se han reunido más de 81 mil firmas y la cifra continúa en aumento.

'Salva a Ralph' se vuelve tendencia

Como es costumbre este tipo de videos se hacen tendencia en pocas horas, provocando comentarios de todo tipo.

En Twitter los usuarios han salido en defensa del conejo 'Ralph' creado memes y utilizando el humor que tanto los caracteriza.

A continuación te dejamos los mejores:

aaaaaaa los videos del conejito ralph y los testeos en animales dios no querían pisarme el corazón con una moledora voy a tener que prender fuego toda industria que no sea cruelty free — Alina (@AveAveces) April 13, 2021

Creadora de contenido de instagram: *comparte vídeo del conejito Ralph de crueldad animal* ay noooooo 😞😭💔

Creadora de contenido de instagram una historia después: *foto de su rutina de skincare con cero productos cruelty free*



Moor, pero ke, decídete pues — Viv. (@viviaan_dp) April 13, 2021

Yo después de ver el video del conejo Ralph pic.twitter.com/UwCmtnF15s — Max Oli (@MaxOlivera11) April 13, 2021

Salvar a Ralph es retar al mercado... pic.twitter.com/29TuFj5xXX — Cata (@CataAcua6) April 13, 2021

yo cuando encuentre al cientifico que dejo ciego a ralph pic.twitter.com/eMo9C8QOqA — Coca Olivet (@cocaolivet) April 13, 2021

En esos 3 min del film solo quería abrazar a Ralph 😭 "Ningun animal debería de sufrir y morir en el nombre de la belleza". #SaveRalph pic.twitter.com/1HFSgB6Wb0 — Pepe Verges (@Pepeverges) April 13, 2021

También te puede interesar:

Horóscopo diario: martes 13 de abril de 2021



Video: Familia se roba cuerpo de paciente muerto por COVID



Horóscopo diario: lunes 12 de abril de 2021