Samuel García estalla contra el pueblo por ataques a Mariana Rodríguez

Samuel García estalló contra el pueblo por los ataques constantes hacia su persona y esposa Mariana Rodríguez, la gente lo acusa de un mal gobierno por no tener agua, luz y la inseguridad.

Durante su conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León declaró que la población en repetidas ocasiones ataca a la titular de “Amar a Nuevo León” por las carencias que registra el estado como la falta de agua.

El mandatario estatal aseguró que su gobierno soporta la crisis de Monterrey, así como las críticas constructivas, pero no va a aguantar que el pueblo le achaque los problemas que se arrastran de administraciones pasadas.

El principio del problema es que lo neoleoneses culparon al gobernador por el apagón de luz que se registró este miércoles, por ello García Sepúlveda afirmó que esto no es su culpa, ya que él no es quien se encarga del servicio de electricidad.

“Me mandan en redes, primero sin agua y ahora sin luz… me mientan la madre pero sabroso, ahí está “El Bronco”, a él le deben de mentar la madre (por el agua), pero no pasa nada, aguantamos vara, pero es muy importante que la ciudadanía haga su parte y si va a señalar que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa de que también no haya luz” apuntó Samuel García.

Momentos más tarde, el gobernador del “nuevo” Nuevo León, aprovechó para exponer los ataques de los internautas en contra de su esposa Mariana Rodríguez por el desabasto de agua y resaltó que la también influencer no tiene nada que ver en eso, ya que no cuenta con un cargo en el gobierno.

“Mi esposa que ni es funcionaria, no tiene cargo, no recibe sueldo, no tiene nombramiento todos los días le mientan la madre, que por su culpa no hay agua, Mariana tiene 26 años” dijo el mandatario estatal.