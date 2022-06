No soy Tláloc: Burlan a Samuel García por programación de lluvias

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda fue duramente criticado y hasta comparado con el personaje de “Javi Noble” tras su conferencia de prensa donde explicó sobre la programación de lluvias para llenar la presa llamada “La Boca”.

El mandatario estatal informó a los neoloneses que para la tarde del martes, y este miércoles habrá “mucha nube” y esto ayudará a que luego de bombardearlas llueva alrededor de 7 horas para llenar la presa.

Añadió que en caso de que suceda lo planeado, a pesar de no ser Tláloc (dios de la lluvia) las comunidades de Nuevo León tendrán agua por unas semanas, es decir habrá una solución temporal al problema de escasez del líquido vital.

“Primero, no soy Tláloc. Si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo, aquí, y me escurren todos estos ríos a La Boca y ésta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas”, declaró García Sepúlveda.

El gobernador de Nuevo León explicó que espera que la lluvia caiga exactamente en la Sierra Madre, donde se encuentran los ríos para que estos escurran y logren llenar la presa que está seca.

“No quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo siete horas para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar La Boca, que está seca, por eso no puedo ayudar a mandar agua, miren, cero, a toda mi gente del sur”, detalló Samuel García.

Internautas se burlan de Samuel García

La información brindada por Samuel García desató generó una avalancha de críticas, donde señalaron que el mandatario cree que tiene el poder para que la naturaleza “le haga caso”, a su vez lo compararon con el personaje de “Javi Noble”.

“No es broma; @samuel_garcias cree que las nubes le hacen caso” ,"Ya lo dijo; el NO es Tláloc, sólo es un estúpido que le apuesta a las 'nubes' en lugar de hacer su chamba de gobernador y acordar recortes de agua a las EMPRESAS", se lee en las publicaciones de Twitter.

No es broma; @samuel_garcias cree que las nubes le hacen caso. "Primero no soy Tláloc, si hoy llega la humedad y le atinamos…ya fregamos al menos unas semanas".

Ya lo dijo; el NO es Tláloc, sólo es un estúpido que le apuesta a las "nubes" en lugar de hacer su chamba de gobernador y acordar recortes de agua a las EMPRESAS.



Lástima que ellos lo pusieron y Samuel García NO LOS VA A TOCAR, ni con el "pétalo" de un rollo de papel. pic.twitter.com/69mez70je7 — La Neta del Planeta (@LaNetaDan) June 29, 2022

Samuel García:"Aquí ocupo las nubes". / Las nubes: