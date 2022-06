PAN propone apresurar Ley de revocación de mandato para Samuel García

Diputados del Partido Acción Nacional en Nuevo León propusieron apresurar la Ley de Revocación de Mandato para que el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda sea sometido a esta consulta.

Luego de expresar que el mandatario estatal solo crea “cajas chinas”, en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos ante la lamentable escasez de agua, inseguridad, luz y pésimo transporte.

Kermoso el nuevolandia de @samuel_garcias y su doñita #RevocaciónDeMandatoNuevoLeón #nuevolandia #NuevoLeónSinAgua haz algo @elnorte se les está cayendo el teatro , saca algo del pan o el bronco!!! pic.twitter.com/W7bCOoVYjn — Ese Hernández (@esehernandez) June 21, 2022

Los funcionarios de la bandera azul, tratan de adelantar los artículos primero y segundo transitorios de la reforma a la Constitución estatal que se llevó a cabo con el decreto 84 en diciembre de 2021.

Este decreto establece que la revocación de mandato entre en vigor el próximo cinco de octubre del 2025 y será aplicable al siguiente gobernador de Nuevo León.

"Si este gobernador (Samuel García) u otros gobernadores el día de mañana caen en alguna de estas faltas, también puedan ser enjuiciados y retirados de sus cargos, como está (determinada la revocación de mandato en) el caso de la Presidencia de la República", se lee en el comunicado del PAN.

Este “Nuevo” Nuevo León si huele a puro León 😂 ¡Arráncate compadre! Pero a bañar 💧🚿🧼#CrisisAguaNL pic.twitter.com/KhHSlidWKO — Carlos de la Fuente (@chaledelafuente) June 5, 2022

En la misiva el Coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional (GLPAN), Carlos de la Fuente Flores, expresó que Samuel García tiene a Nuevo León "de cabeza" y en un caos, porque no ha podido encontrar una solución de fondo a la peor crisis del agua en el estado, ni a las otras problemáticas referidas.

Asimismo el pasado 20 de junio, De la Fuente preguntó a sus seguidores a través de Twitter si someterían a Samuel García a una revocación de mandato.

“Debido a la crisis del agua, inseguridad y falta de resultados en general del actual Gobierno de Nuevo León, ¿aplicarías la revocación de mandato?” escribió el titular de GLPAN.

La encuesta arrojó que un 86.4% está de acuerdo con esta consulta y un 13.6% en contra.

Debido a la crisis del agua, inseguridad y falta de resultados en general del actual Gobierno de Nuevo León, ¿aplicarías la revocación de mandato? — Carlos de la Fuente (@chaledelafuente) June 21, 2022

Nadie los pela: Samuel García responde al PAN

Ante la propuesta del PAN, el gobernador de Nuevo León declaró que si los diputados no van a ayudar en esta crisis mejor callen, ya que sus acciones no son tomadas en cuenta porque no resuelven los problemas.

Asimismo destacó que su Gobierno comienza desde muy temprano el día para atender la escasez del agua.

“Estamos todos los días desde las 3:00 de la mañana en el tema del agua, entonces yo creo que es justo decir que mucho ayuda el que no estorba, si no van a ayudar en el tema del agua hoy, todo lo que hagan es secundario, por eso nadie los pela” dijo el mandatario estatal.