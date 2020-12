¡Otra vez! Tunden a Samuel García por hablar de “sueldito de $40 mil”

Cancún.- El nombre de Samuel García Sepúlveda, precandidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano (MC) nuevamente se ha colocado entre las tendencias en redes sociales; esta vez debido a que calificó como “sueldito” a un ingreso de entre 40 mil y 50 mil pesos.

Si bien, según se ha defendido el exsenador, el clip que se ha viralizado este martes corresponde a una entrevista hecha hace año y medio, internautas han criticado que ignore la precariedad de los salarios en México y se refiera a un ingreso de esa cantidad, como pequeño.

En la cabeza de Samuel García, el México de los suelditos de 40 y 50 mil pesos, se ve así.

No podemos permitir que estos juniors sigan escalando en la política. Es una obligación histórica y moral echarlos ya.

👇🏻 pic.twitter.com/qSVMBBKMmc — Junia Señora Soviética (@Miriam_Junne) December 15, 2020

Ante las críticas, el político hizo un descargo a través de un hilo de Twitter, en el que explica el contexto en el que hizo dicha declaración y pegó un clip más amplio de la entrevista en el que se escucha la pregunta previa.

También defendió su postura, al explicar que hay servidores públicos que trabajan con honestidad y que este año ven amenazado su aguinaldo por supuestas amenazas del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “Bronco”, al igual que quienes perdieron sus empleos y no tendrán ese ingreso durante estas fechas.

También recalcó que él dona su sueldo, debido a que ya tiene lo suficiente para mantener a su familia.

¿Qué dijo Samuel García sobre “el sueldito de 40-50”?

Le preguntaron si creía que la política debería ser una actividad filantrópica, en el entendido, según lo explica su interlocutor, de “dar la vida para servir a las personas”.

El político respondió que si bien eso sería lo “utópico”, “la realidad nos rebasó, porque no habría suficiente gente y sería discriminatorio”.

Luego de esto extendió su respuesta para dar un ejemplo de personalidades políticas a quienes “les alcanza con un sueldito” de entre 40 mil y 50 mil pesos.

“Desgraciadamente en México siempre generalizamos, siempre pagan justos por pecadores, yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 - 50 y son felices, tienen pa’ su familia, pa’ sus colegiaturas… No necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio entre lo que se cobra y lo que se ejerce”, dijo.

Nuestros adversarios andan muy atentos a nuestra precampaña y muy preocupados por el crecimiento de este movimiento. En redes están circulando un video sacado totalmente de contexto para seguir con su guerra sucia y una vez más intentar golpearnos con mentiras y difamaciones. pic.twitter.com/NjRtRzk1UW — Samuel García (@samuel_garcias) December 15, 2020

Como respuesta a esta explicación, recibió respuestas que explicaban que la indignación no era por lo que él hace con su sueldo ni por lo que ganan quienes ocupan cargos políticos, sino por el diminutivo que usó para referirse a dicho ingreso.

Estimado Senador: El contexto en el que se expresó, en este caso es irrelevante. Lo que resulta ofensivo para mucha gente es que llame sueldito a un ingreso de 40 o 50 mil pesos.

Con un ingreso de esta magnitud estás dentro del 20% de la gente más rica de México. pic.twitter.com/QKhdViBXHr — El Imperio contra #ElCacas (@ChismosoJal) December 15, 2020

Sigue estando mal dicho referirse a "sueldito de 40-50 mil pesos"... sabiendo que hay una realidad muy distinta en el país.



Es mejor ya reconocer el desliz y darle para adelante, no estás ofendiendo a nadie ni atacando a nadie, pero hay mejores maneras de tocar el mismo punto. — Beto Martínez (@yosoybetomtz) December 15, 2020

Criticado por su “dura adolescencia”

El militante de Movimiento Ciudadano causó polémica en las redes sociales la semana pasada por declarar en una entrevista que su padre era muy duro porque a los 15 años de edad, lo hizo trabajar en su despacho de abogado, y aunque los viernes salía a pasear con sus amigos y regresaba a las dos de la madrugada, lo obligaba a levantarse el sábado a las cinco de la mañana para que lo acompañara a jugar golf y pagarle su sueldo después de recorrer los 18 hoyos en el campo.

Durísima vivencia, voten por Samuel García... viene de la cultura del esfuerzo. pic.twitter.com/M7pYhp4Mdh — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) December 10, 2020

Durante la serie de entrevistas "Lo esencial" de Farick Diek, García Sepúlveda señaló que esa etapa de su vida lo marcó, ya que su padre fue muy duro y exigente y aunque en un tiempo se lo llegó a recriminar, hoy se lo agradece.

Afirmó que eso lo preparó para triunfar en el mundo de la abogacía, al conseguir títulos académicos de maestrías y doctorados y forjar un patrimonio; además de que lo preparó para conseguir en la política a sus 32 años, una diputación local y un escaño senatorial, lo que otros andan buscando más allá de los 50 años.

(Con información de El Universal y Sipse.com)