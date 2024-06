¡Se la comió! Hallan a mujer dentro de una pitón gigante en Indonesia

¡Se la comió de pies a cabeza! Como si se tratara de una película de terror, el cuerpo sin vida de una mujer fue descubierto ayer dentro del estómago de una pitón gigante en Indonesia.

TMZ dio a conocer que la víctima mortal de semejante animal era Farida, esposa y madre de cuatro hijos que al parecer desapareció el jueves cuando se dirigía a un mercado cerca de su vivienda en Kalumpang, una provincia agrícola en Mamuju Regency de Sulawesi Occidental.

