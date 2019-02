Carlos Slim podría 'monopolizar' el servicio de cable en México

Agencia

MÉXICO.- La escena de la TV de paga en México está a nada de cambiar de forma dramática. América Móvil, el gigante corporativo de las telecomunicaciones propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, aseguró que está lista para ofrecer el servicio de TV de paga en nuestro país de forma inmediata y que solo están esperando la aprobación el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para lanzarlo.

De acuerdo con Daniel Hajj, director de la compañía, será Telcel (Radiomóvil Dipsa), subsidiaria de América Móvil, la titular de este servicio en México. “Estamos a la espera de que Ifetel nos otorgue el permiso para poder prestar servicios de televisión de paga. No sabemos más que eso”, dijo el ejecutivo durante una conferencia con inversionistas, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

“Podemos hacerlo rápido, tenemos la experiencia en todos los demás países, tenemos algunos acuerdos comerciales con contenido, tenemos fibra óptica en quizás seis millones de hogares en México. Podemos dar el servicio rápido, si nos dan el permiso”, añadió Hajj.

Una apuesta arriesgada para América Móvil

Mientras que el mercado de usuarios de TV de paga se está reduciendo en varias regiones en favor de los servicios de streaming, en México no es que esté pasando lo contrario, pero el escenario no es tan adverso. De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) el sector de telecomunicaciones podría registrar un alza de 5.6% este año, ante la reactivación de este segmento del mercado de las telecomunicaciones.

A pesar de que varios organismos han advertido que el precio de la TV de paga en México podría subir por la fusión de Disney con Fox, y que ese aumento impacte en el consumidor, las expectativas para el segmento en México son positivas.

América Móvil se encuentra en un momento de lento crecimiento debido a fuertes inversiones que están realizando para expandir sus operaciones, como las recientes compras de las filiales de Telefónica en Guatemala y El Salvador. “(Estas adquisiciones) Nos da la oportunidad de brindar más servicios en 4G, más datos, expandir nuestra cobertura con 4G y dar mayor capacidad”, dijo Daniel Hajj.

En el mismo sentido, durante la conferencia telefónica con inversionistas, Hajj aseguró que la compañía prevé invertir 8,500 millones de dólares este 2019 principalmente en fibra óptica y nuevas tecnologías como parte de su ruta hacia las redes 5G en México.