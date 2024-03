Sin música: Mazatlán prohíbe bandas musicales en la playa

En Mazatlán, Sinaloa, se han introducido recientes regulaciones para las bandas musicales que operan en la concurrida zona turística, en respuesta a las quejas de ciertos sectores sobre el ruido y la música en las playas.

Una medida notable ha sido la colocación de una cartulina en una torre que alberga condominios y hoteles, donde se advierte explícitamente sobre la prohibición de contratar bandas musicales. Esta acción ha generado un revuelo en las redes sociales, con diversas reacciones por parte de los residentes y visitantes.

A partir del lunes 25 de marzo, las nuevas regulaciones entraron en vigor, marcando un cambio significativo en la dinámica musical de la zona. Estas medidas, diseñadas en respuesta a las preocupaciones planteadas por empresarios, turistas y promotores locales, buscan establecer un equilibrio entre el disfrute de la música y el respeto al ambiente y la tranquilidad.

Estas medidas, acordadas en una reunión entre el sindicato de músicos, las autoridades municipales y otros actores relevantes como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y empresarios del sector turístico, buscan promover un ambiente más ordenado y agradable para todos los involucrados en la industria musical local.

También se acordó reducir el número de agrupaciones musicales en las zonas turísticas de Mazatlán. El horario establecido para las presentaciones es de 10:00 a 19:00 horas.

Empresarios emitieron mensajes para mostrar su rechazo a la música de banda en zonas de condominios y playas.

Uno de los voceros que expresaron su opinión sobre estas medidas fue Ernesto Coppel, quien destacó que las presentaciones musicales podrían generar molestias para aquellos turistas que visitan el puerto con la expectativa de disfrutar de un descanso tranquilo y relajado.

Mediante un video, el fundador y presidente de un reconocido complejo hotelero expresó:

"No podemos permitir, ni un momento más, este escándalo de ruido cacofónico que se genera en los vehículos del transporte público, como pulmonías y aurigas, autobuses urbanos y demás, que están causando un daño tremendo a la ciudad", dijo.

"No olvidemos el accidente del trenazo de hace unos años que les costó la vida a muchos paisanos mazatlecos, porque el chofer venía con la radio a todo volumen, porque le gusta la música al chofer. (...) Este es un destino que está creciendo vertiginosamente (...) no puede ser que no tengamos un orden para que estás bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo", agregó.