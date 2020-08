Subastan mechón de cabello de Abraham Lincoln

ESTADOS UNIDOS.- Esta es una subasta macabra: un mechón de cabello de Abraham Lincoln, envuelto en un telegrama manchado de sangre sobre su asesinato en 1865, está a la venta.

RR Auction, con sede en Boston, dijo que la licitación se abrió en línea para los artículos antes de una subasta en vivo programada para el 12 de septiembre en New Hampshire. La casa de subastas fijó la oferta mínima en 10.000 dólares, pero espera que la cerradura y el telegrama alcancen 75.000 dólares o más, dijo el portavoz Mike Graff.

Midiendo aproximadamente 2 pulgadas (5 centímetros) de largo, el mechón de cabello tupido fue removido durante el examen post mortem de Lincoln después de que John Wilkes Booth le disparara fatalmente en el Teatro Ford en Washington, DC.

Fue entregado al Dr. Lyman Beecher Todd, un director de correos de Kentucky y prima de Mary Todd Lincoln, la viuda del decimosexto presidente, dijo Graff. El médico estaba presente cuando se examinó el cuerpo de Lincoln, agregó.

El cabello está montado en un telegrama oficial del Departamento de Guerra enviado al Dr. Todd por George Kinnear, su asistente en la oficina de correos de Lexington, Kentucky. El telegrama fue recibido en Washington a las 11 de la noche del 14 de abril de 1865.

El Dr. Todd dio un relato ligeramente diferente más adelante en su vida, escribiendo en 1895, tres décadas después del asesinato y siete años antes de su propia muerte, que él mismo cortó el mechón de cabello.

En documentos de la era de Lincoln guardados en Allegheny College en Meadville, Pensilvania, escribió en un relato de la autopsia: "Cuando todo terminó, entró el general Hardin y me entregó un par de tijeras, pidiéndome que cortara algunos mechones de cabello. para la Sra. Lincoln. Los corté cuidadosamente y se los entregué al general Hardin, y luego me aseguré uno que he conservado como una reliquia sagrada ".