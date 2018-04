Se duerme en el baño de un bar... ¡y se queda atrapado!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este no es el tipo de bar donde muerdes la cabeza de un murciélago mientras las luces estroboscópicas parpadean", escribió la revista New York acerca del bar Marshall Stack. "Es más bien un lugar donde disfrutar, bajo las luces Art Deco ámbar, una pizza de muffin inglés o un sándwich cubano servido en una chapata de la panadería de Sullivan Street".

Bueno, eso suena encantador, casi tan encantador como quedarse dormido en el baño después de tres cervezas, tener que llamar al 911 para que te saquen del bar poco después de la salida del sol, y luego desear que ninguno de tus amigos te reconozca en las fotografías subsecuentes, esto indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

A pesar de llevar el nombre de las bocinas que pueden haber contribuido a la pérdida de audición de Pete Townshend, el bar en el Lower East Side es un lugar razonablemente tranquilo. Y, al parecer, es tan silencioso que un chico aún no identificado de 23 años pudo quedarse dormido en uno de sus baños y permanecer ahí, completamente imperturbable, hasta algún momento después de las 7 de la mañana siguiente.

Culpó a su amigo por comprarle una IPA tras otra, y también por estar tan concentrado tratando de conquistar a una chica que no se dio cuenta de que Rip Van Wheatbeer había desaparecido."Estoy muerto de cansancio, tomé como tres cervezas, [y] quería irme", le dijo el joven al New York Post con respecto a su noche de viernes. "Entré [al baño] a orinar. Cuando terminé, me senté en el inodoro, cerré los ojos y me dormí".