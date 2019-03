Empresa de telefonía suspende a empleado por salvar a un gato

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La compañía de telefonía Verizon suspendió durante tres semanas a uno de sus empleados, Maurice German, por utilizar la escalera telescópica del camión con el que trabaja para rescatar a un gato que no podía bajar de un poste de madera en Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos).

De acuerdo a RT, el suceso tuvo lugar el pasado 16 de marzo, después de que el felino pasara 12 horas en ese lugar. Sin embargo, esta empresa norteamericana castigó la amabilidad de su asalariado porque infringió una regla: sus vehículos y equipos solo se deben utilizar para realizar labores de mantenimiento.

Rich Young, portavoz de Verizon, explicó que su empresa es responsable de mantener a sus empleados y clientes "seguros" y, aunque el "admirable" objetivo de German era salvar a Momma, con su acción "puso en peligro su vida y la de quienes lo rodeaban".

“Momma” the cat is rescued in Port Richmond after a long ordeal. See how the community came together to get it done on #CBS3 at 11. (📹= Amanda Boyce) pic.twitter.com/N2hlGoQGNC