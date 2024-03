El fin de semana, Perú fue sede de lo que pudo haber sido una verdadera tragedia, pero que terminó en un susto mortal para varios conductores que sobrevivieron milagrosamente a una avalancha de rocas gigantes.

El portal de entretenimiento TMZ como siempre estuvo atento al hecho e informó que poco antes de que dieran las 10 de la mañana el sábado 02 de marzo, unos conductores circulaban con tranquilidad a la altura del kilómetro 97 de una carretera en el distrito de San Mateo, rodeada de enormes montañas.

De repente, varias rocas de monumental tamaño se deslizaron por la pendiente e impactaron a los vehículos y conductores, envolviéndolos en una gran nube de polvo y tierra.

An absolutely horrific natural disaster went down in South America this weekend that saw two vehicles get completely crushed in a rockslide!



