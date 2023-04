¡Justo en la infancia! Tatiana busca prestar su voz a Megara en el Live Action de Hércules

Tatiana, llamada 'La Reina de los Niños', sorprendió a sus seguidores al tuitear su interés en realizar el doblaje de 'Megara' para el live action de 'Hércules', lo que causó que los internautas salieran a apoyarla.

Por medio de sus redes sociales, la famosa expresó su deseo de volver a darle voz a este personaje de la trama de Disney, por lo que su mensaje fue en inglés, para, quizá, ser entendida por los ejecutivos de la compañía del ratón.

'Hola Disney, yo le di voz a Megara en español en 1997, me gustaría colaborar en algo en el Live Action de Hércules, ¿díganme cómo? Por favooooooooor', se lee en el mensaje de la artista.

Hello @Disney I did the voice of #Megara in #Spanish back in 1997 , I want to do something in the #Herculesliveaction tell me how ? Pleaaaaaaaaase 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼💜💜💜💜💜💜 #Hercules pic.twitter.com/GgUC8E9UCH