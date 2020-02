Taylor Swift se viste de hombre en su video “The Man”

Ciudad de México.- La cantautora estadounidense Taylor Switf se caracteriza de hombre en su nuevo video The Man, en el que aborda el machismo.

La canción es el cuarto sencillo de su disco Lover, que lanzó el año pasado, y el clip fue escrito y dirigido por ella misma.

“Simplemente sentada aquí reflexionando sobre lo feliz que estoy de que el video musical de The Man esté FUERA. Quiero agradecer a tanta gente”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram, con lo que anunció que el audiovisual ya está disponible.

En el video se ve a Switf disfrazada de un “hombre de éxito” en diferentes escenarios, con dinero, rodeado de mujeres, y haciendo actividades aplaudidas por su mismo género. Hace una crítica a la forma en que se alaba el comportamiento de un hombre en la sociedad y da el mensaje de revalorizar a la mujer.

Just sitting here pondering how happy I am that The Man music video is OUT. I want to say thank you to so many people- Gotta thank @TheRock for voicing The Man and for being so supportive of my music for years (and now my directorial debut!)- pic.twitter.com/6G9G21Lw8J