“Tiene en la cara las ‘red flags’”: regañan a Ángela Aguilar por andar con Nodal

La revelación del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha desatado una oleada de reacciones en el mundo del espectáculo.

En este contexto, la comediante mexicana Alexa Zuart se volvió viral en TikTok con un irónico video en el que se metió en el papel de la "mamá de Ángela".

Con una actitud seria y desde el marco de una puerta, Alexa regañó a Ángela por su relación con Nodal. "Te dije 'Quiero que robes miradas', no maridos. Yo no sé en qué momento te confundiste o qué te pasó", inició Alexa.

La comediante no se quedó ahí. También hizo referencia a la polémica declaración de Ángela en la que se proclamó 25 por ciento argentina, lo que provocó críticas hacia la joven cantante:

"de por sí ya le caías gorda a la gente por andar renegando de tu país y de tus raíces, y ahora con esto, ¿qué esperas?".

El regaño siguió con advertencias sobre el historial amoroso de Nodal:

"Crees que no te la va a hacer; que porque eres muy bonita y cantas precioso nunca te va a engañar. ¿Qué no estás viendo lo que le hizo a las demás? Va de una en otra, no sabe estar solo. ¿Por qué crees que será? Es que no aprendes".

Y también le toca a Nodal…

La comediante cerró su video, que ya acumula más de 7.6 millones de visualizaciones, con una advertencia a Nodal:

"Al otro, cuando lo traigas aquí, le voy a leer la cartilla. ¡Qué barbaridad! Viene y se pone estas banderas aquí… Las trae en la cara las banderas rojas".

En Twitter, la reacción contra Nodal también se dejó ver… y con ganas.

Christian Nodal:



- Dejó a su novia para luego darle anillo a Belinda.

- Luego se fue con Cazzu y tuvo un bebé.

- Ahora tras semanas de anunciar su separación hace pública su relación con Ángela Aguilar.



Todo esto en 3 años.



Este tipo esta enfermo pic.twitter.com/ldeqCN1OED — LVCnews (@LVCnews6) June 11, 2024

Especialmente, los usuarios de X recordaron el “triste” historial de relaciones del cantante, que en sólo tres años dejó a su novia para andar con Belinda, después con Cazzu, con quien además tiene una bebé; y ahora con Ángela Aguilar.