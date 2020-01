"Tenía las manos más suavecitas que yo": Mexicana asaltada en Barcelona

BARCELONA.- Una mexicana que visitó la ciudad de Barcelona, España, fue victima de la delincuencia y sufrió un asalto.

Curiosamente la mujer se ha hecho viral luego de publicar en Twitter la forma en que vivió el asalto y como reaccionó ante este suceso.

Este post se viralizó debido a la forma tan peculiar de relatar este asalto.

Como cuando me trataron de asaltar entre 4 personas en Barcelona, pero no pudieron porque soy mexicana y vivo pensando en que me voy a morir 24/7 y hasta cuando aventé a la verga a uno de los asaltantes me gritó a manera de queja: "SEÑORA, NO ME EMPUJE!! 🥺"