¡Terrible final! Hombre muere atacado por sus pitbulls en Los Ángeles

El cuerpo sin vida de un hombre fue descubierto el viernes 16 de febrero de este año en Los Ángeles, California, tras ser atacado hasta la muerte por sus propios pitbulls el jueves por la noche.

TMZ reveló que las autoridades acudieron a un domicilio en Compton, Los Ángeles gracias a que una persona llamó al número de emergencia informando que encontró a su vecino muerto y cubierto de sangre.

Las imágenes compartidas por el portal de entretenimiento muestran un poco el cuerpo sin vida del hombre, el cual estaba cubierto en varias partes de su cuerpo con sangre seca y suciedad.

Los policías vieron la terrible escena del crimen salida de una película de terror al sobrevolar la residencia de la víctima, quien fue encontrada en su patio trasero cerca de una de las jaulas donde presuntamente tenía guardados a por lo menos 5 adultos de esta raza de perros.

