"Elimina" la mitad de tus búsquedas con el chasquido de Thanos

MÉXICO.- Algo muy curioso pasa si buscas “Thanos” en Google. Junto al habitual cuadro a la derecha que resume la información del personaje aparece el icono de un guantelete con seis gemas. Pulsadlo y activaréis un simpático easter egg libre de spoilers de Avengers: Endgame.

Vaya por delante que el easter egg sí puede ser un spoiler si no has visto Avengers: Infinity War, pero ha pasado más de un año ya de ese film. Si se da el caso de que no lo has visto quizá sea buena idea hacerlo antes.

¿Habéis probado a buscar Thanos en Google? Sale un guantelete... Pulsad en él :) #AvengersEndgame pic.twitter.com/2JFJ7vgit0 — Luis Rodríguez (@luisete) 26 de abril de 2019

Al pulsarlo, el guantelete chasquea los dedos. Al principio no pasa nada, pero pronto comienza a sonar un siniestra ruido y los resultados de búsqueda comienzan a convertirse en polvo y desaparecer. Tras unos instantes, la mitad del contenido de la página ha desaparecido dejando huecos blancos y el contador de resultados desciende a la mitad. El huevo de Pascua funciona en Chrome tanto en sus versiones móviles como de escritorio.