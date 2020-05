The New York Times pone en portada nombre de muertos por coronavirus en EU

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El diario The New York Times reveló en redes sociales la portada de su edición de mañana domingo 24 de mayo, misma que conmovió a los usuarios hasta viralizarse.

De acuerdo con los más recientes reportes, 1 millón 601 mil 434 de casos confirmados hay en Estados Unidos, de donde se desprenden 96 mil 7 muertos.

En la imagen compartida en la cuenta de Twitter puede apreciarse junto al nombre de las víctimas, su edad y una pequeña descripción del caso.

Portada de The New York Times.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe