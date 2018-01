'Tiburones víboras' se viralizan por la rareza de su especie

Agencia

TAIWÁN.- Científicos del Instituto de Investigación Pesquera de Taiwán (FRI, por sus siglas en inglés) hallaron cinco criaturas identificadas como 'tiburones víboras', especie difícil de encontrar y extremadamente peligrosa por sus mandíbulas estilo 'Alien'.

De acuerdo con el portal RT, esta rara especie de tiburones fue captada por primera vez en 1986, en las costas de Japón y fue descrita cuatro años más tarde.

A finales de diciembre los científicos del Instituto de Investigación Pesquera de Taiwán (FRI, por sus siglas en inglés) hallaron en las costas del condado de Taitung, a 350 metros de profundidad, cinco criaturas extrañas de entre 26 y 32 centímetros de largo.

También te puede interesar: Batalla ‘campal’ entre tamaleros se viraliza en redes (video)

Terrifying shark with extendable jaws like the 'Alien' monster is dragged from the deep https://t.co/XGW6EFaagB pic.twitter.com/dB3qyBnfe6