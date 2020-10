VIDEO: Jovencita pasea a tigre de bengala en calles de Sinaloa

MÉXICO.- Una adolescente fue captada en un video, viralizado en redes sociales, paseando a un tigre de bengala con una correa en su cuello, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Las imágenes fueron captadas por un conductor, quien al ver este suceso, comento lo siguiente: "Mira loco, en Guasave la gente sale a pasear con un tigre"

El chofer, al emparejarse a la joven, en tono de broma le dice: "a ver el perro ese, no come o qué". La joven responde "no".

En la breve plática, la chica le refiere que otro felino más chico está en su casa.

En #Guasave #Sinaloa esta niña fue captada por un automovilista, cuando paseaba un tigre por la calle. Solo en México...👇🏾🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/lfPqE5a12O — Juan Rivas (@Rivas_Juan) October 12, 2020

¿Los tigres de bengala están en peligro de extinción?

Es importante señalar que el tigre de bengala no está considerado como una especie en peligro de extinción, sin embargo, su posesión debe estar regulada, para garantizar la seguridad de los dueños, vecinos y del propio animal.

(Con información de El Universal y Radio Fórmula)