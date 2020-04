Tik Tok elimina videos de usuarios "Poco agraciados" para esta red social

MÉXICO.- La popular red social, Tik-Tok, eliminará cuentas de los usuarios que de acuerdo con sus políticas, lucen poco agraciados para esta aplicación.

Tik Tok pidió a sus empleados borrar los videos de los usuarios que en su opinión son "feos, pobres o que, incluso, tengan alguna discapacidad física"

Estas nuevas políticas de esta plataforma, fueron publicados por el medio británico Intercept.

Invisible Censorship:@tiktok_us TikTok Told Moderators to Suppress Posts by “Ugly” People and the Poor to Attract New Users.@theintercept https://t.co/JdtH5OZyRE