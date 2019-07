Hombre toca el saxofón y termina con un público de ¿vacas? (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tal parece que no sólo los seres humanos, también la mayoría de los animales disfruta de la música, tanto que un hombre del estado de Oregón (EE.UU.) encandiló a un rebaño de vacas tocando melodías recién aprendidas en su saxofón. Las imágenes se han vuelto virales.

De acuerdo a RT, la hija de Rick Herrmann, Erin, compartió un par de videos en la red social Twitter los que muestran a su padre interpretando canciones como 'Isn’t She Lovely' de Stevie Wonder, 'Careless Whisper' de George Michael y 'Tequila' de The Champs.

my parents are such goofs they drove out to the backroads so my dad could play the cows the songs he’s been learning on the saxophone pt.1 pic.twitter.com/IHzgxtvo0N