Tres hermanos se dejan picar por una viuda negra ¡querían ser en el Hombre Araña!

Chayanta, Bolivia.- Tres hermanos de 8, 10 y 12 años, que acababan de ver la película del Hombre Araña se hicieron picar por una viuda negra para tener los superpoderes del personaje de ficción. Como se sabe, Peter Parker acaba convirtiéndose en Spider-Man después de recibir la picadura de una araña radioactiva.

Sucedió en la localidad rural de Chayanta, en Potosí, Bolivia, cuando los menores salieron a pastar sus ovejas mientras los padres buscaban leña para cocinar. En un momento se toparon con el peligroso artrópodo, que habitualmente no es agresivo, pero en esta ocasión el hermano mayor incitó a la araña para que lo picara y animó a sus hermanos a hacer lo mismo.

A los pocos minutos comenzaron a presentar los primeros síntomas del veneno de la viuda negra, dolores musculares, sudoración, fiebre y enrojecimiento de la zona afectada.

Según el jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud de ese país, Virgilio Prieto, fue la madre, asustada al verlos llorar y después de que le contaron lo sucedido, los llevó de inmediato al centro de salud de la localidad donde viven.

También te puede interesar: #LadyManotazos: Mujer golpea a vigilante que no dejaba entrar a sus visitas(Video)

Como no hubo una mejora del estado de los menores, fueron llevados al Hospital del Niño en La Paz, en Llallagua. Los tres hermanos lograron salvar su vida, y ya fueron dados de alta. Los especialistas indican que ante una picadura se debe, dentro de lo posible, mantener la calma y no moverse demasiado; aplicar hielo sobre la zona afectada y no practicar un torniquete.

La picadura de viuda negra rara vez es mortal, pero es importante obtener atención médica lo antes posible porque puede causar algunos trastornos, sobre todo si el paciente tiene problemas médicos preexistentes o no mejora con el resto de medicación.

¿Cuáles son los síntomas de la picadura de una viuda negra?

Las reacciones más comunes luego de un ataque de ese tipo de arácnidos comienzan por dolor, hinchazón y enrojecimiento de la zona afectada, con las marcas de los colmillos del animal en forma de pequeños puntos.

En el término de 30 a 60 minutos suelen aparecer calambres y espasmos musculares que se propagan por todo el cuerpo y producen escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos; transpiración copiosa; dolor de cabeza, abdomen y pecho; agitación y presión arterial grave y alta.

(Con información de Infobae)