Trump comparte en Twitter un fotomontaje de su rostro con el cuerpo de Rocky

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump,compartió en redes sociales una imagen editada que muestra su cara en el cuerpo del boxeador ficticio Rocky Balboa, interpretado por el actor Sylvester Stallone.

El presidente estadounidense realizó una publicación en Twitter, y compartió la imagen de la película “Rocky III”.

Poco después de ser publicada la imagen, tenía más de 135,000 me gusta y cerca de 45,000 retuits.

Tras la publicación de la foto, los usuarios de redes sociales comenzaron a comentar cosas como estas: "La primera persona que haga photoshop de sí mismo en el póster de Rocky III obtiene mi voto".

El presidente pasará el fin de semana de acción de gracias en su finca, de acuerdo con la agenda de la Casa Blanca.

Al no tener ningún título o mensaje, se desconoce el motivo real por el cual Trump haya decidido compartir esa imagen en su cuenta de Twitter.

