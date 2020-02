Con memes, Trump celebra su inocencia

Cancún.- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, afirmó que Donald Trump, abusó de poder presidencial al presionar a Ucrania para ayudarlo en su campaña de relección al dañar a su principal rival demócrata Jeo Biden. Tras el proceso del juicio político, Trump fue declaro “no culpable” con 52 votos en contra de 48 que obtuvo “culpable” en la votación del Artículo 1. Por otra parte, el segundo cargo le acusaba de obstruir al Congreso, la votación finalizó con 47 votos de “culpable” frente a 53 votos de “no culpable”.

Tras su exoneración el presidente de los Estados Unidos celebró en su cuenta de Twitter con un meme. El video, que toma una ilustración de la revista Time, donde se advierte que el legado de Trump continuará por muchos años, un contador avanza desde "Trump 2024" hasta llegar a un "Trump 4EVA (para siempre)".

De igual manera su familia expresó su opinión tras la absolución. Ivanka Trump fue la primera en comentar:

This factional fever and incoherent, ill-conceived process has finally ended and the President has rightfully been acquitted. It is time for our Country to move forward. Together.



POTUS has accomplished so much and is just getting started.



The best is yet to come! 🇺🇸