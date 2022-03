Turista asiste a Santander para hacer un trámite y termina encerrado

Una persona vivió una insólita situación cuando decidió decidió acudir a una sucursal de su institución financiera y cerrar una cuenta, sin esperar que los trabajadores del banco lo dejaran olvidado en la zona de las cajas de seguridad.

La historia se volvió rápidamente viral en Twitter, plataforma en la que el usuario @EstebanCervi dio a conocer su curiosa anécdota.

En su posteo, el joven señaló que, tras llamar al banco, hacer diversas señales a las cámaras de seguridad y golpear las puertas, utilizó su cuenta Twitter para pedir ayuda y después para contar lo sucedido.

"Hola me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles", publicó el emprendedor, acompañando su posteo con una selfie de su sorprendido rostro ante el incidente.

"Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento. Y no, un timbre es un dispositivo muy avanzado, no tenían", señaló el hombre en Twitter, quien también se comunicó con el banco a través de su cuenta oficial, pero sin obtener respuesta.