Extranjero escupe a empleado de supermercado tras pedirle que use el cubrebocas

PUERTO RICO.- Zafarrancho el que se armó en un supermercado de Puerto Rico, en donde un cliente le escupió a un empleado del lugar cuando este le pidió usar el cubrebocas para ingresar al establecimiento.

De acuerdo con medios internacionales, se trata de Marty William Drew, un estadounidense con residencia en el municipio norteño de Rincón y quien aparentemente se dedica a las bienes raices y otros negocios, el cual fue denunciado por la policía de Puerto Rico tras escupirle a un empleado de un supermercado que le exigió que el uso del cubrebocas en el comercio identificado como Econo.

Testigos relataron que al arribar al supermercado, un empleado del comercio le solicitó al cliente que utilizara el cubrebocas. No obstante, según detallaron las autoridades, el hombre se tornó agresivo y le escupió al empleado en el rostro. Tras lo cual el trabajador lo agredió en la cara.

El estadounidense decidió grabar en sus redes sociales una video denuncia, relatando su versión de los hechos: "Un tipo acaba de atacarme. (...) Anda con un maldito palo de golf como si fuera un maldito hombre rudo. Así que decidió pegarme en mi maldita boca. Vean. La policía viene en camino para arrestar a este pedazo de mierda", relató el sujeto.

Mientras tanto los boricuas decidieron apoyar al empleado, por lo que comenzaron a insultar al extranjero en la misma grabación que minutos antes había compartido en sus redes sociales. Entre algunos mensajes se lee:"Cry baby, go to gringolandia", "Go be fucked. Asshole", "It was what you deserved".

Las autoridades locales citaron a Marty William Drew al Tribunal de Aguadilla, en el noroeste del país.

Cabe destacar que todos los negocios en Puerto Rico exigen a sus visitantes que usen una mascarilla o cubrebocas para ingresar al mismo, como una medida de protección ante la proliferación de la cepa mortal.

Por su parte la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció el miércoles que el acceso al Viejo San Juan será limitado entre las diez de la noche y las cinco de la mañana que es cuando está actualmente en vigor el toque de queda impuesto por el gobierno de Puerto Rico, para así frenar la propagación de la Covid-19. E igualmente dijo que se multará a todas las personas que no lleven mascarillas en todo momento.