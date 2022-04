¡Para volver a meterle cocaína! : Elon Musk quiere comprar Coca-Cola

Ahora que Elon Musk es propietario de Twitter, anunció que quiere comprar Coca-Cola para hacer un pequeño cambio en la fórmula como el de volver a “meterle cocaína”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, compartió a sus seguidores un nuevo deseo, que es apoderarse de Coca- Cola FEMSA.

“A continuación compraré Coca- Cola para meterle cocaína de vuelta” escribió Elon Musk.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Aunque todo parece ser que se trató de una broma, varios de sus seguidores respondieron de manera positiva, incluso le pidieron al fundador de Tesla comprar Fox para crear una nueva temporada de la serie "firefly".

“Esta es la primera botella de Coca-Cola vendida públicamente en 1894 que contenía 3,5 gramos de cocaína. Tráelo de vuelta” se lee en un tuit y se observa la botella del refresco de esa fecha.

This is the first publicly sold bottle of Coca-Cola in 1894 which contained 3.5 grams of cocaine. Bring it back. pic.twitter.com/Q05JqrCrel — Pranay Pathole (@PPathole) April 28, 2022

“¿Nuevo empaque?” escribió otro internauta, en la imagen muestra una bolsa pequeña alusiva al empaque de la droga, pero en lugar de polvo se ve el líquido del refresco.

“Puedes comprar fox quiero otra temporada de ‘firefly’” solicitó otra usuaria.

can you buy fox I want another season of “firefly” — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) April 28, 2022

Musk compra Twitter

El pasado 25 de abril, se anunció que el magnate se convirtió en dueño de la red social de Twitter por la cantidad de 44 mil millones de dólares.

Lo que significa que la red del pajarito azul se convertirá en una empresa privada.

El contrato se cerró con un precio de compra que representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el primero de abril del año en curso.

Según la información, el acuerdo fue aceptado por unanimidad por la Junta Directiva.