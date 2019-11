¡Se les escapó! Una alcaldesa chilena huye corriendo de los periodistas

Agencia

PROVIDENCIA.- La alcaldesa Evelyn Matthei de Providencia (Comunidad ubicada al noreste de Santiago de Chile). Mathhei salió a la calle a dirigir un momento el tránsito ya que los semáforos estaban rotos después de los destrozos que habían ocasionado las protestas de un día anterior.

La alcaldesa Evelyn está en el poder desde diciembre de 2016, anteriormente trabajó durante la dictadura de Augusto Pinochet en la Superintendencia de Pensiones y en los noventa fue víctima del hecho conocido como 'Piñera Gate', un escándalo en el que el actual presidente trató de eliminarla como contrincante. Ahora Matthei es parte de la Unión Democrática Independiente, un partido de derecha.

El pasado jueves 7 de noviembre, Evelyn se puso un chaleco amarillo para monitorear el tránsito de la comunidad chilena y de pronto ya habían varios reporteros en el lugar.

Horas después de protagonizar este inusual momento, la alcaldesa compartió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

En el vídeo se observa como los reporteros la cuestionan demasiado y debido a esto la mandataria optó por salir corriendo del lugar. Este suceso causó furor en redes sociales y varios usuarios no tardaron en hacer memes al respecto.

No saben cómo me he reído con los "memes" que han creado, ¡¡qué manera de ser creativos 😅!!! Gracias a todos los que me han escrito, y acá les dejo algunos de mis favoritos, hasta ahora... pic.twitter.com/HqbqeU1kpv