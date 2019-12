Gatita queda atrapada en una lavadora por 20 minutos

Agencia

LIVERPOOL.- Courtney Drury, de 22 años de edad, sufrió un gran susto el pasado 3 de diciembre , al darse cuenta que su gatita de nombre Posey, se había quedado atrapada en la lavadora,durante de 20 minutos luego de un descuido.

Courtney alcanzó a escuchar el "miau" de la gatita de tres meses pero no pudo encontrarla de forma inmediata, hasta que luego de bastante rato, pudo observar que Posey se encontraba dentro de la lavadora.

Poor kitty but good work on owner's part and that of the vet. I have a top loading washer, so I doubt my cat would jump that high. https://t.co/XPNptQ0Zbh