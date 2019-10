¡Ups! Niño interrumpe noticiero en vivo y se hace viral (Video)

Agencia

MÉXICO.- Una presentadora de noticias de la cadena estadounidense NBC fue interrumpida este miércoles por su pequeño hijo de cuatro años, mientras analizaba en directo la situación creada por la ofensiva militar de Turquía contra milicias kurdas en el norte de Siria.

"¡Lo lamento, mis hijos están aquí! ¡Televisión en vivo!", dijo a manera de excusa Courtney Kube, la locutora, tras distraerse por unos instantes cuando el menor se le acercó desde atrás y extendió sus brazos para abrazarla, indica el portal de noticias RT.

E inmediatamente continuó hablando sobre su tema, mientras en la pantalla aparecía un mapa de la región del conflicto en Siria, aparentemente para darles suficiente tiempo a los productores para retirar del 'set' al joven e inesperado 'huesped'.

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6