Usuarios celebran con memes el regreso de Facebook, Instagram y WhatsApp

Después de poco más de poco más de siete horas sin servicio, Facebook, Instagram y WhatsApp restablecieron sus servicios.

El regreso de las plataformas antes mencionadas comenzó a presentarse de forma gradual alrededor de las 5 de la tarde.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad de elaborar divertidos memes sobre del retorno progresivo de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Poco después de las 5:30 horas, el Jefe de Comunicaciones de Facebook, Andy Stone, lanzó un tuit informando a los usuarios sobre el regreso paulatino de las plataformas de Mark Zuckerberg.

UPDATE: To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.