Varios cóndores gigantes destrozan la casa de mujer en California

Los cóndores gigantes de California son raros, pero no en la casa de Cinda Mickols.

Entre 15 y 20 de estas gigantescas aves se han prendado de la vivienda en la ciudad de Tehachapi y causado algunos destrozos.

La hija de Mickols, Seana Quintero, de San Francisco, comenzó a publicar en Twitter fotografías de los ruidosos y desordenados huéspedes.

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom 😭 pic.twitter.com/bZyHsN58Bk

Quintero relató al periódico San Francisco Chronicle que las aves llegaron el pasado fin de semana a la casa de su madre.

Los cóndores han dañado la cubierta de una tina de agua, banderas decorativas y ornamentos del jardín. Han tirado plantas, arañado barandillas y dejado excremento en todas partes.

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, que dirige un programa para salvar a especies de la extinción, respondió vía Twitter.

La agencia señaló que la casa se ubica en un hábitat histórico de los cóndores, y recomendó a Mickols algunas acciones inofensivas como gritar, aplaudir o rociar agua.

She does think this is pretty amazing but also the worst. They don’t have to leave her property but leave the house alone. They keep hanging out on her roof and railings messing with stuff and pooping everywhere. Trees are fine but not the house please 🙏 pic.twitter.com/QhE9XVERZF