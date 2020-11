El Vaticano inicia investigación por “like” del Papa a foto hot

Roma.- El Vaticano está investigando cómo fue que alguien a cargo de la cuenta oficial en Instagram del papa Francisco hizo clic en “me gusta” en la foto de una modelo brasileña semidesnuda.

Un funcionario del Vaticano dijo que el “me gusta” no se originó en la Santa Sede y que ésta investiga “en estrecha conexión” con Instagram para determinar cómo pudo suceder.

La cuenta oficial del papa en Instagram, “franciscus”, tiene 7.4 millones de seguidores, pero no sigue a nadie. Hace unas semanas apareció que a “franciscus” le gustó una foto de la modelo brasileña Natalia Garibotto, quien publica decenas de fotos suyas en tanga y poses sugestivas.

En la foto que le gustó a “franciscus”, lleva una minifalda escolar sumamente breve, medias blancas y está apoyada en una casilla de escuela.

Garibotto retuiteó un video en el que consta el "like" papal a su foto y lo celebró con la frase: "Al menos me iré al cielo".

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T