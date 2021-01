Vecinos graban en video el desalojo de casi 200 jóvenes de una fiesta COVID

A Susana Distancia no le gusta esto. Si pensabas que las fiestas COVID eran cosa del pasado, la realidad demuestra lo contrario. Más allá de #LadyVacunas o la gente que rompió las normas sanitarias durante las fiestas decembrinas, un video viral revela cuan poco eco tiene el llamado a quedarse en casa.

La Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México enfrentan uno de los peores escenarios de la pandemia de coronavirus. Tan sólo en la capital, el sábado 16 de enero se registraron 7 mil 995 casos nuevos y los activos llegan hasta 42 mil 416. Pero estos números ya no asustan a nadie en la CDMX y zona metropolitana y aquí está la prueba.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve el desalojo de una fiesta COVID en Chimalhuacán, Estado de México. Hasta aquí pareciera “un caso más”, sin embargo el video muestra la magnitud de la inconsciencia de los asistentes, pues no fue una reunión familia, ni siquiera la de un grupo de amigos: literalmente, fue una fiesta con decenas y decenas de personas.

En la zona donde ocurrió la fiesta de reggeton, el sábado se registraron 3 mil 600 nuevos casos de coronavirus y 411 defunciones en un solo día. Pero eso no fue de importancia para los asistentes a la fiesta masiva.

Vecinos de la zona reportaron la fiesta a las autoridades. Cuando la policía llegó posiblemente no esperaba que la reunión fuera de semejante magnitud: cerca de 200 personas reunidas dentro del domicilio cerrado. La gente grabó lo que parecía un interminable río de personas saliendo por el portón de la casa.

En redes sociales, los habitantes de Chimalhuacán y prácticamente de todo el país, reprobaron la actitud de los jóvenes y advirtiendo que actos como éste será los responsables de que la pandemia de COVID en México siga cobrando la vida de miles de personas.