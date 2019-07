Vecinos salvan con una manta a niño que cayó de un sexto piso (video)

Agencia

CHINA.- Un video se ha vuelto viral este lunes, ya que fue captado el momento preciso en el que un grupo de residentes locales salvó a un niño de tres años que cayó desde el balcón de su casa, en el sexto piso de un edificio ubicado en la ciudad china de Chongqing.

De acuerdo a RT, según los medios locales, el niño se había quedado solo en el apartamento mientras tomaba una siesta. Cuando despertó comenzó a buscar a sus familiares y, al no encontrarlos, se encaramó a la barandilla del balcón hasta traspasarla. Entonces se resbaló y quedó suspendido por aproximadamente tres minutos del borde del suelo del balcón.

Never leave your child home alone! Toddler who climbed out of high-rise building balcony was luckily caught by neighbors with a blanket pic.twitter.com/IPvUlKz1km